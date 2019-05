Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihren Krankheitskatalog aktualisiert.

In der neuen Klassifikation "ICD-11" sind jetzt auch Formen von Sex- und Spiel-Sucht offiziell als Gesundheitsstörungen anerkannt, ebenso das Messie-Syndrom, also wenn Menschen ihre Wohnung krankhaft zumüllen. Die neuen Codes sollen Ärzte in Zukunft für Diagnosen nutzen. Damit sollen unter anderem die Gesundheits-Statistiken verbessert werden. Aber auch Krankenkassen nutzen die Codes, um Behandlungen abzurechnen.

Der neue Krankheitskatalog muss jetzt noch in andere Sprachen übersetzt werden. In Deutschland kommt er deswegen nicht vor Januar 2022.

Das letzte Mal war der Katalog von der WHO vor 30 Jahren aktualisiert worden. Er listet 55.000 Krankheiten, Symptome und Verletzungsursachen auf.