Das ist so laut, dass das Trommeln auch noch in einem Kilometer Entfernung zu hören ist. Wahrscheinlich sollen dadurch konkurrierende Männchen eingeschüchtert werden und Weibchen angelockt.



Forschende unter anderem des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie aus Leipzig haben jetzt herausgefunden, dass sich das Trommeln je nach Körpergröße der Tiere anders anhört.



Das ist wichtig, weil bei den Berggorillas große Männchen einen höheren sozialen Status haben als kleinere. Weibchen könnten also durch das Trommeln eines großen Tieres besonders angezogen werden. Männchen entscheiden sich möglicherweise eher, das Weite zu suchen als bei einem kleineren Konkurrenten, der ihnen unterlegen sein könnte.