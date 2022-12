Eine Spezies von Meeressauriern ist wohl für die Geburt ihres Nachwuchses immer an denselben Ort zurückgekehrt - so wie es zum Beispiel manche Wale heute machen.

Ein Forschungsteam aus den USA hat mit seiner Studie möglicherweise das Rätsel um einen Saurierfriedhof gelöst. An dem Fundort im US-Bundesstaat Nevada wurden die Überreste einer ganzen Reihe von Shonisaurier gefunden, einer Unterart der Ichthyosaurier. Forschende suchen schon länger nach einem Beleg dafür, warum gerade an dieser Stelle so viele Saurierskelette liegen.

Das Forschungsteam unter anderem der Vanderbilt Universität hat jetzt mit einem 3D-Modell untersucht, wie die Fossilien angeordnet waren. Und schließt aus den Ergebnissen, dass die Ichthyosaurier dort nicht auf einmal, sondern über Jahrhunderte hinweg versteinert sind - also wohl Generation für Generation zu diesem Platz kamen.

Da sich sowohl Überreste erwachsener Tiere als auch von Embryonen fanden, gehen die Forschenden von einem Geburtsplatz der Tiere aus. Ichthyosaurier legten wohl keine Eier, sondern brachten ihren Nachwuchs lebend zur Welt.