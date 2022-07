In einer BBC-Dokumentation sagt er, dass er unter einem falschen Namen lebt. Mo Farah heißt eigentlich Hussein Abdi Kahin. Der mehrfache Olympiasieger wurde in Somalia in Ostafrika geboren. Anders als er immer gesagt hat, sollen seine Eltern nie in Großbritannien gelebt haben.

Stattdessen sei sein Vater im Bürgerkrieg ums Leben gekommen und er von seiner Mutter getrennt worden. Als Neunjähriger reiste Farah ins Vereinigte Königreich. Der Spitzensportler sagt, dass er illegal unter dem Namen eines anderen Kindes als Mohamed Farah nach Großbritannien gebracht wurde.