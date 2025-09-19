Diese Behauptung habt ihr bestimmt auch schonmal gehört. Und sie stimmt! Das haben Forschende aus Deutschland zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden und Großbritannien herausgefunden. Dafür hat das Team gestern in Boston einen von zehn Ig-Nobelpreisen bekommen. Das ist die satirische Variante der Nobelpreise: für lustige Forschungsergebnisse, die aber trotzdem aus ernsthaften Untersuchungen stammen.



Für das Team kam die Auszeichnung überraschend: Ihre Studie ist nämlich schon acht Jahre alt. Und auch das Ergebnis hatte damals überrascht - denn die Teilnehmenden fanden selber gar nicht, dass sie betrunken besser in dem Fall Niederländisch sprachen. Aber unabhängige Menschen, die das beurteilen sollten, fanden das. Eine mögliche Erklärung ist, dass Alkohol enthemmt - und einem dann nicht so peinlich ist, wenn man bei der Aussprache mal ein bisschen mutiger ist.

