Hidalgo will vor Gericht offenbar einen zweistelligen Millionenbetrag verlangen. Sie wirft Airbnb vor, 1000 nicht-registrierte Wohnungen im Angebot zu haben. Eigentlich brauchen Privatleute, die in Paris Zimmer oder Wohnungen über Airbnb und ähnliche Websites anbieten, eine offizielle Registrierungsnummer. Außerdem darf für maximal 120 Tage an Touristen vermietet werden. Vielen halten sich offenbar nicht an diese Vorschrift.