Weil es immer mehr Waffengewalt gibt, hat der US-Bundesstaat Illinois den Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Medizinische Organisationen und Gesundheitsfachleute bezeichnen die Waffengewalt in den USA schon seit Jahren als Krise des Gesundheitswesens. Der Gouverneur von Illinois will jetzt in den nächsten drei Jahren 250 Millionen Dollar investieren, um das Problem zu lösen. Das Geld soll unter anderem in Präventionsprogramme für Jugendliche fließen.

Waffengewalt nimmt weiter zu

In Illinois haben die Fälle von Waffengewalt in letzter Zeit deutlich zugenommen. In der Stadt Peoria liegt die Zahl der Tötungsdelikte auf einem Rekordhoch. Dort wurden so viele Menschen getötet wie seit 30 Jahren nicht mehr. Auch in Chicago hat die Gewaltkriminalität massiv zugelegt.