Zu viele junge Menschen haben keine Arbeit.

Davor warnt die Internationale Arbeitsorganisation ILO. Danach ist jeder und jede fünfte im Alter zwischen 15 und 24 Jahren weltweit weder in einem Job, noch in einer Aus- oder Weiterbildung. Zwei Drittel davon sind Frauen. Und denen, die eine Arbeit haben, geht es laut ILO auch oft nicht gut: Die meisten Befragten haben Angst, ihren Job wieder zu verlieren. Zum Beispiel, weil ihre Jobs befristet sind.

Der Anteil der Arbeitslosen unter den 15- bis 24-Jährigen ist in den letzten Jahren zwar leicht gesunken, es gibt aber regional große Unterschiede. In den USA und Teilen von Europa haben junge Menschen laut ILO fast keine Probleme, eine Arbeit zu finden. Das Gegenteil ist aber der Fall in arabischen Ländern, China und Südostasien. Dort gibt es nicht genug Arbeit.

Die Internationale Arbeitsorganisation gehört zur Uno. Ihr gehören neben Staaten auch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen an.