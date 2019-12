Wenn eine Fledermaus im Anflug ist, reagieren Tigermotten darauf sehr unterschiedlich: Manche versuchen sich im Sturzflug aus dem Staub zu machen und um jeden Preis der Fledermaus zu entkommen. Andere bleiben ganz entspannt. Ein Forschungsteam aus den USA hat vermutet, dass die entspannten Tigermotten eine wirksame chemische Waffe in ihrem Körper haben: eine Substanz, die die Fledermäuse eklig finden, sodass sie die Motten sofort wieder ausspucken. Um ihre Vermutung zu testen, haben die Forschenden nachts Weiße Tigermotten und Fledermäuse mit Infrarotkameras überwacht. Tatsächlich waren Motten, die später oft von Fledermäusen verspeist wurden, vorher panisch geflüchtet. Dagegen waren Motten, die wieder ausgespuckt wurden, vor der Fledermaus-Attacke ganz entspannt.



Die entspannten Motten schmecken laut der Studie also zwar eklig, müsen dafür aber keine Energie für Ausweichmanöver verschwenden, bei denen sie zum Beispiel in Spinnennetzen hängen bleiben könnten.