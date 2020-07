Forschende schalten zum ersten Mal Gene bei Kalmar aus

Die Baby-Kalmare haben eigentlich kleine Punkte und dunkle Augen - die genveränderten Kalmare sind dagegen blasser.

Forschenden der Uni Chicago in den USA schreiben im Fachmagazin Current Biology, dass es ihnen nach eigenen Angaben zum ersten Mal gelungen ist, Gene eines Kalmars auszuschalten. Dafür haben sie mit der Genschere Crispr-Cas9 ein Gen zur Pigmentierung außer Gefecht gesetzt. Das war gar nicht so einfach, weil die Kalmar-Embryos am Anfang nur aus einer Zelle bestehen, die von einer festen Hülle umgeben ist. Dafür hat das Team Mikro-Scheren und eine ultradünne Quarznadel entwickelt. So konnte die Zelle aufgeschnitten und die Genschere injiziert werden, ohne die Zelle zu beschädigen.

Kopffüßer wie Kalmare werden in der Wissenschaft oft als Versuchstiere verwendet, so wie Fruchtfliegen, Mäuse oder Zebrafische. Die Möglichkeit, bei ihnen Gene aus- oder anzuschalten öffnet neue Perspektiven für die Forschung, sagt das Team. Das könnte Auswirkungen auf ganz unterschiedliche Felder haben, von der Neurobiologie über die Medizin bis hin zur Robotik.