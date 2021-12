Ein britisches Forschungsteam aus dem Bereich Psychologie hat mehr als 110 Kindern rohen Brokkoli serviert. Die Kinder waren zwischen vier und sechs Jahre alt, die meisten hatten vorher noch keinen Brokkoli gegessen. Zusammen mit dem Gemüseteller gab es Videos: Entweder sah man da einen Erwachsenen, der lächelnd Brokkoli aß oder einen, der das mit einem neutralen Gesichtsausdruck tat. Die Kontrollgruppe sah ein Video ohne Essensbezug.

Das Ergebnis: Den meisten Brokkoli aßen die Kinder, die einen fröhlichen Gemüseesser gesehen hatten. Die Menge des gegessenen Gemüses war sogar doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe. Allerdings - muss man sagen: Doppelte Menge hieß in diesem Fall elf Gramm. Das ist ein kleines Brokkoli-Röschen.