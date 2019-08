Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft haben 2017 zwölf Prozent der Menschen in diesem Alter in ihren eigenen vier Wänden gewohnt. 2010 waren es noch 17 Prozent.

Immobilien sind in den letzten Jahren teurer geworden. Offenbar können sich viele junge Menschen die gestiegenen Preise nicht leisten. Die Studie in Auftrag gegeben hat die Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Auch über alle Altersgruppen hinweg gibt es in Deutschland prozentual gesehen deutlich weniger Menschen, denen ihre Wohnung oder Haus gehört, als in anderen europäischen Ländern. Nur in der Schweiz wohnen anteilig noch mehr Menschen zur Miete als bei uns.