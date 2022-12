Im Winter fangen wir uns häufiger eine Erkältung ein - und auch bei den Corona-Wellen fällt auf, dass Kälte ein Faktor zu sein scheint.

Bisher wurde das vor allem damit erklärt, dass die Menschen in den kälteren Monaten mehr drinnen sind und sich so die Viren leichter ausbreiten können. Ein Team von Forschenden schreibt jetzt aber in einem Fachjournal, dass es für die höhere Erkrankungsgefahr bei Kälte eine Erklärung im Abwehrsystem der menschlichen Nase geben könnte. Wenn wir Krankheitserreger einatmen, wehrt sich unser Immunsystem, indem es viele kleine Flüssigkeitsbläschen produziert, die im Nasenschleim freigesetzt werden und die Erreger bekämpfen. Bei einem Experiment unter kühleren Temperaturen klappte dieser Abwehrmechanismus bei den Testpersonen deutlich schlechter. Das könnte erklären, warum Erkältungen oder Covid-19-Infektionen im Winter häufiger sind.