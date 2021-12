Aber heißt das, ihr Immunsystem ist schwächer als das von Erwachsenen? Im Gegenteil: Laut einer Studie im Fachmagazin Science arbeitet es sogar schneller - es hat nur noch nicht so viel gesehen.

Die Forschenden haben in Experimenten an Mäusen einen wichtigen Bestandteil des Immunsystem näher untersucht: bestimmte T-Zellen. Einige von ihnen speichern Informationen über Erreger, um bei einer erneuten Infektion schneller Abwehrmaßnahmen einleiten zu können. In einem jüngeren Immunsystem sind viele T-Zellen aber noch naiv, haben also keine Infektion erlebt.

Die Forschenden fanden heraus, dass sich diese naiven Zellen in jüngeren Mäusen schneller vermehrten und in größerer Zahl zur Quelle einer Infektion wanderten. Ein junges Immunsystem ist so in der Lage, schneller auf unbekannte Erreger zu reagieren. Ein älteres hat dafür einen Vorteil, wenn es einen Erreger schon von früher kennt.