Unser Immunsystem ist eigentlich anpassungsfähig - aber zu schnelle Veränderungen durch den Klimawandel überfordern es jetzt.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Frontiers in Science. Die Forschenden haben dafür andere Untersuchungen ausgewertet und so den aktuellen Wissensstand zusammengetragen zum Einfluss von Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung auf unser Immunsystem. Normalerweise lernt unser Immunsystem durch den Kontakt mit Mikroben und Chemikalien, was gefährlich ist und aus unserem Körper raus muss - und was harmlos ist und ignoriert werden kann. Aber jetzt kann sich unser Immunsystem nicht mehr gut anpassen und entwickeln - zum Beispiel durch Verstädterung und den Rückgang der Artenvielfalt.

Mehr Pollen, mehr Feinstaub, mehr Schimmel

Außerdem fliegen inzwischen mehr und länger Pollen durch die Luft - die auch schädlicher sind. Das liegt laut den Forschenden an steigenden Temperaturen und dem höheren CO2-Gehalt in der Luft. Dazu kommen mehr Rauch- und Sandpartikel durch häufigere Waldbrände, Sand- und Staubstürme. Und es bildet sich leichter Schimmel durch zunehmende Überschwemmungen und starke Regenfälle. Das alles belastet unser Immunsystem.

Klimaschutz als Gesundheitsschutz

Gefährdet sind laut den Forschenden besonders Menschen mit Vorerkrankungen, niedrigem sozioökonomischem Status und sehr junge und alte Menschen. Deshalb sei es von entscheidender Bedeutung für unsere Gesundheit, dass schnell etwas getan wird, um die Klimaerwärmung zu begrenzen und unser Leben besser an Veränderungen anzupassen. Den Forschenden zufolge ist das auch wirtschaftlich sinnvoll, denn dann entstünden weniger Kosten für die Gesundheitssysteme.