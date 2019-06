Nach einer Studie im Auftrag einer Londoner Forschungsstiftung ist das Vertrauen in Impfstoffe in reichen Ländern geringer als in armen Staaten. Am wenigsten werden Impfstoffe demzufolge in Frankreich geschätzt. Dort war ein Drittel der Befragten der Meinung, dass Impfstoffe unsicher sind.

Weltweit hatten die Forschenden 140.000 Menschen befragen lassen. In Nordamerika und Nordeuropa vertrauten dabei nur rund 70 Prozent der Menschen Impfstoffen. In Teilen Afrikas und Asien lag die Quote dagegen bei mehr als 90 Prozent.

Eine Forscherin sieht durch die Studie ein Paradoxon in Europa entlarvt: Obwohl es sich um eine der Weltregionen mit dem höchsten Einkommens- und Bildungsniveau handelt, ist die Skepsis gegenüber Impfstoffen am höchsten. Damit stellen sich die Befragten gegen Studien, die seit Jahrzehnten belegen, dass Impstoffe helfen und auch sicher sind.