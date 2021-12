Die Weltgesundheitsorganisation hat den Corona-Impfstoff des US-Pharmaherstellers Novavax zugelassen.

Er war bisher nur in Indonesien und den Philippinen zuglassen, Novavax hat vor einem Monat beantragt, dass er auch in der EU zugelassen wird. Dadurch, dass die WHO ihn jetzt zugelassen hat, könnten ihn auch Länder verwenden, die keine eigenen Zulassungsbehörden haben, und die WHO kann ihn einkaufen und verteilen. Die WHO hofft, dass vor allem ärmere Länder vom Novavax-Impfstoff profitieren könnten. Er muss nämlich nicht ganz so kühl gelagert werden wie andere. Für Lagerung und Transport reicht normale Kühlschrank-Temperatur.

Die Methode: Protein-Impfstoff

Der Impfstoff von Novavax (NVX-CoV2373) ist kein mRNA- oder Vektor-Impfstoff und auch kein Totimpfstoff, sondern ein sogenannter Protein-Impfstoff. Diese Impfstoff-Methode gibt es schon einige Jahrzehnte. Die EU hat sich schon 200 Millionen Dosen davon gesichert, für den Fall, dass er auch in der EU eine Zulassung bekommt. Die Entscheidung darüber soll spätestens in ein paar Wochen fallen.