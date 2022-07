Das Handy in die Ecke werfen, wenn man sich am Telefon geärgert hat?

Was uns davon abhält, ist die Impulskontrolle. Die gibt es nicht nur in dieser emotionalen Variante, sondern auch in Situationen, die weniger stark mit unseren Gefühlen verknüpft sind: Zum Beispiel, wenn wir bei Rot an der Ampel halten und bei Grün erst weiterfahren.

In der Wissenschaft wird seit Langem darüber diskutiert, ob diese zwei Arten der Selbstkontrolle im Gehirn ein gemeinsames Netzwerk haben oder nicht. Sicher war bisher nur: Die Impulskontrolle ist nicht angeboren, sie entwickelt sich erst im Alter von drei bis vier Jahren.

Ergebnisse einer neuen Studie stützen die Theorie der unterschiedlichen Netzwerke. Sie basieren auf Verhaltensexperimenten und funktionellen Hirnscans.

Die Forschenden fanden bei Messungen zur emotionsgeladenen Impulskontrolle eine höhere Aktivität in einer Hirnregion, die für die Aufmerksamkeitssteuerung wichtig ist. Für die weniger emotionale Impulskontrolle war vor allem eine Hirnregion aktiv, die bei Erwachsenen für Planung und Steuerung von Handlungen zuständig ist.