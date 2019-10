Oktopusse, also Kraken, haben ziemlich unterschiedliche Haut. Bei manchen ist sie glatt, bei anderen hubbelig und warzig. Forschende haben jetzt eine Vermutung, woran dieser Unterschied liegt.

Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass die Haut vermutlich damit zusammenhängt, wo im Wasser die Tiere leben. Je tiefer unten im Meer, desto warziger ist die Haut - und desto kleiner sind auch ihre Körper.



Die Forschenden haben mehrere Exemplare des Tiefsee-Oktopus im Pazifischen Ozean untersucht. Manche lebten 1000 Meter unter der Meeresoberfläche, manche fast 3000 Meter. Die aus tiefererem Wasser waren kleiner, hatten weniger Saugnäpfe an den Armen und die Haut war holpriger. Die DNA war trotzdem fast genauso wie bei Tieren aus geringerer Tiefe. Warum die tiefer lebenden Kraken eine andere Haut haben, wissen die Forschenden nicht. Sie haben aber eine Vermutung, warum sie kleiner sind und weniger Saugnäpfe haben. In der Tiefe gibt es weniger Nahrung, daher müssen die Kraken Energie sparen - auch beim Wachsen.