Die Zahl der Menschen, die hungern hat sich 2024 im Vergleich zum Jahr davor verdoppelt.

Das steht im neuen Bericht der Welthungerhilfe.

Sie stuft die Lage in 42 Ländern als "ernst" oder "sehr ernst" ein. Die Organisation sagt, dass vor allem bewaffnete Konflikte das Problem sind. Auch die Klimakrise spiele eine wichtige Rolle. Besonders in Gaza und Sudan hätten die Menschen nicht genug zu Essen.

Studie zu Kindern in Gaza

Eine neue Studie im Fachmagazin The Lancet zeigt, dass in Gaza nach zwei Jahren Krieg und Nahrungsmittelknappheit mehr als 54.000 Kinder unter fünf Jahren akut mangelernährt sind. Die Studie wurde vom Uno-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA in Auftrag gegeben und basiert auf Daten von rund 220.000 Kindern.



Rund 16 Prozent der Kleinkinder litten im Sommer an akuter Mangelernährung, knapp vier Prozent besonders schwer. Fachleute fordern wegen der Situation in der Region sofortige Hilfe. Israels Regierung hat Berichte über Hungersnöte bisher zurückgewiesen.

Die Welthungerhilfe kritisiert, dass weltweit Gelder für humanitäre Hilfe gestrichen werden. Gleichzeitig werde mehr fürs Militär ausgegeben.

UNO-Hungerziel kaum erreichbar

Die Uno hatte sich selbst das Ziel gesetzt, den weltweiten Hunger bis 2030 zu stoppen. Dieses Ziel ist nach Angaben der Welthungerhilfe kaum noch erreichbar.