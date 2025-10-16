Jeden Herbst verwandeln sich die Laubwälder in Neuengland in den USA in ein Meer von Rot, Geld und Orange. In diesem Jahr sieht das Ganze aber nicht so spektakulär aus - denn eine wochenlange Dürre hat Auswirkungen auf das Schauspiel.

Von Neuengland bis nach Colorado: Überall sind die Herbstlaubfarben gedämpfter, und die Blätter fallen früher ab als sonst. Laut US-Fachleuten herrschte Anfang Oktober in fast 40 Prozent der USA eine Dürrephase. Der Nordosten und der Westen des Landes waren demnach besonders betroffen. Und: Wassermangel kann dazu führen, dass das Laub braun wird und schneller fällt.

Dem Tourismus rund um das bunte Indian-Summer-Laub in den USA hat das Ganze aber offenbar bisher nicht geschadet. Branchenvertreter an der Ostküste sprechen gegenüber der Nachrichtenagentur AP von guten Übernachtungszahlen.