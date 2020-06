Die Regierung reagiert damit auf steigende Infektionszahlen und überfüllte Krankenhäuser. Laut Gesundheitsministerium sollen in den Zügen mehr als 8.000 Betten geschaffen werden. Außerdem will die Regierung in Neu Delhi mehr Sauerstoffflaschen und Beatmungsgeräten bereitstellen und die Zahl der Corona-Tests verdreifachen.

Allein in der letzten Woche wurden in Indien rund 100.000 Neuinfektionen gemeldet, viele davon in der Hauptstadt. Einkaufszentren, Gebetsstätten und Restaurants sind seit einigen Tagen wieder geöffnet. Insgesamt gibt es in Indien rund 320.000 Corona-Infizierte. Die Behörden gehen davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.