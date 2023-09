In Indien berichten die Medien gerade über eine Urgroßmutter, die mit 92 Jahren Lesen und Schreiben gelernt hat.

Sie geht seit einem halben Jahr zur Schule. Ihre Mitschüler sind gut 80 Jahre jünger als sie. Als Kind konnte sie in den 1930er und 1940er Jahren nicht in die Schule, weil es in ihrem Dorf im Bundesstaat Uttar Pradesh keine gab. Mit 14 heiratete sie dann.

Der Zeitung Times of India sagte die 92-Jährige, Lesen und Schreiben zu lernen sei immer ihr Lebenstraum gewesen. In Online-Netzwerken verbreitete sich ein Video von der Frau, in dem sie von 1 bis 100 zählt. Seit sie zur Schule geht, haben auch noch 25 weitere Frauen aus ihrem Dorf Alphabetisierungskurse belegt.

In Indien gibt es immer noch viele Analphabeten. Laut der letzten Volkszählung können nur knapp drei Viertel der Menschen Lesen und Schreiben.