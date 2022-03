In Indien gibt es viele Affen - in manchen Städten auch einfach zu viele.

Das höchste Gericht des Landes in Neu-Delhi hat deshalb jetzt einen Spezial-Auftrag zu vergeben. Es sucht professionelle Affenvertreiber. Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, sollen in den nächsten Wochen ihr Angebot abgeben. Der Auftrag ist, die Affen vom Gericht und der Umgebung fernzuhalten. In einem Radius von drei bis vier Kilometern sollen 35 bis 40 Gebäude vor den Primaten geschützt werden.

Die Rhesus-Affen dringen immer wieder in Häuser ein, nehmen Essen mit oder beißen auch. Es kommt auch vor, dass deshalb die Arbeit am Gericht unterbrochen werden muss.

Leicht ist der Kampf gegen die Affen in Indien nicht. Ein Großteil der Bevölkerung ist hinduistisch - und verehrt den Affengott Hanuman. Affen auf der Straße werden als seine Nachkommen angesehen und gefüttert. Das macht das Problem nicht kleiner.