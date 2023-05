Den Urlaub mit Fotos festhalten - für viele ist das selbstverständlich.

Was aber, wenn das Handy ins Wasser fällt und nicht mehr zu finden ist? Ein Mitarbeiter der indischen Regierung hat in so einem Fall zu drastischen Methoden gegriffen.

Der Lebensmittelkontrolleur war mit seinen Freunden an einem Stausee im Südosten des Landes unterwegs und hat da Selfies gemacht. Dabei fiel das Handy ins Wasser. Unter anderem die Zeitung Times of India berichtet, dass sich der Regierungsbeamte daraufhin Taucher organisiert hat. Aber auch die konnten sein Smartphone nicht finden. Im nächsten Schritt hat der Mann den Berichten zufolge Hunderttausende Liter Wasser aus dem Stausee in Indien abpumpen lassen.

Diese Aktion brachte dem Regierungsbeamten zwar sein - inzwischen kaputtes - Handy zurück. Dafür ist er jetzt erst mal vom Dienst suspendiert, bis der Vorfall untersucht ist. Geklärt werden soll zum Beispiel, warum mehrere Mitarbeiter der Wasserwirtschaft ihr Okay fürs Abpumpen gaben. Ihnen soll der Lebensmittelkontrolleur erzählt haben, das Wasser im Stausee sei unbrauchbar. Medien berichten auch, der Regierungsmitarbeiter habe seine Aktion damit gerechtfertigt, dass auf dem Smartphone wichtige Infos aus seiner Behörde gespeichert seien.

Politiker in Indien werfen dem Regierungsbeamten neben Wasserverschwendung auch vor, seine Position missbraucht zu haben.