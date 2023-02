Indien ist bald wohl das Land mit der größten Bevölkerung der Welt. Allerdings weiß die Regierung tatsächlich selbst nicht, wie viele Menschen dort leben.

In Indien ist seit Jahren eine Volkszählung geplant, die gerade aber wieder ins Stocken geraten ist. Nach Angaben von Regierungsbeamten liegt das daran, dass unter anderem noch an der Software dafür gearbeitet wird. Die indische Regierung plant für die Volkszählung, dass Lehrerinnen und Lehrer mit einer App von Haustür zu Haustür ziehen. Die Opposition in Indien sieht dagegen eine Verzögerungstaktik. Nächstes Jahr wird in Indien gewählt und es geht auch um Daten zum Beispiel zur Arbeitslosigkeit.

Im Moment beruhen die Bevölkerungszahlen Indiens auf Schätzungen - basierend auf Daten der letzten Volkszählung vor mehr als zehn Jahren. Die Uno rechnet damit, dass Indien China im April als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholen wird - mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen.