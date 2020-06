Das Oberste Gericht des Landes hat die Bundesstaaten jetzt angewiesen, die gestrandeten Menschen innerhalb der nächsten 15 Tage in ihre Dörfer zu bringen. Die Männer und Frauen, die teilweise noch nicht volljährig sind, müssen oft hunderte Kilometer zu Fuß zurücklegen von den großen Städten in denen sie gearbeitet haben, in die entlegenen Dörfer, aus denen sie stammen. Öffentliche Verkehrsmittel fuhren wegen der Corona-Beschränkungen so gut wie gar nicht.

Viele Menschen sind auf diesen Märschen schon ums Leben gekommen. Zum einen bei Verkehrsunfällen, aber auch wegen der starken Hitze von mehr als 40 Grad oder weil sie verhungert sind. Nach Schätzungen aus der Politik wollen immer noch viele Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Städten in ihre Heimatorte.