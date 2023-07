In Indien ist jetzt im ganzen Land der Monsun-Regen angekommen.

Das hat die Wetterbehörde des Landes bekannt gegeben. Der jährliche Monsun ist für Indien extrem wichtig. Einerseits für die Landwirtschaft, weil nur rund die Hälfte des indischen Ackerlands eine andere Bewässerung hat. Andererseits bringt der Regen auch eine lange ersehnte Abkühlung in der Sommerhitze.

Etwas zu spät und noch zu wenig Regen

Der Monsun beginnt normalerweise Anfang Juni im Staat Kerala an der Südwest-Küste und breitet sich dann in den nächsten etwa fünf Wochen auf ganz Indien aus. Dieser Jahr ist der Monsun in Indien knapp eine Woche zu spät dran - und bringt momentan auch etwas weniger Regen als normal. Die Wetterbehörde geht aber davon aus, dass sich das in nächster Zeit wieder einrenkt.