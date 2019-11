Laut Polizei handelte es sich bei den drei Tätern um Mitarbeiter eines Transportunternehmens, das die Zwiebeln in 700 Säcken ausliefern sollte. Geschnappt wurden sie, weil das Unternehmen LKW und Fahrer als vermisst gemeldet hatte. Den Lastwagen hatte die Polizei schnell gefunden, die mutmaßlichen Diebe gestern dann auch. Die Säcke sind allerdings verschwunden.

Die Preise für Zwiebeln sind in Indien gerade extrem hoch. Denn heftige Regenfälle hatten die Ernte verdorben. Ein Kilo kostet umgerechnet rund 1,30 Euro. Letzten Monat waren es noch 25 Cent.

Für manche Menschen in Indien ist das Gemüse offenbar wertvoller als Geld: Bei einem Einbruch in einen Gemüseladen im Bundesstaat Westbengalen hatten Zwiebel-Diebe Säcke im Wert von umgerechnet mehr als 600 Euro gestohlen. Laut einem Bericht der Times of India ließen sie das Geld in der Kasse aber liegen.