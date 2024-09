Indien meldet in Sachen Artenschutz einen Erfolg: Dort gibt es wieder viel mehr Panzernashörner.

In den letzten 40 Jahren hat sich der Bestand fast verdreifacht. In den 80er Jahren wurden nur rund 1.500 der Tiere gezählt, jetzt sind es nach Regierungsangaben wieder mehr als 4.000. Die indische Regierung dankte zum Welt-Nashorntag am Sonntag den Forstbehörden und den Menschen im Land.

Indische Panzernashörner leben in Sümpfen, Graslandschaften und Flussgebieten im Osten Indiens und im benachbarten Nepal. Die meisten gibt es im Kaziranga-Wildpark.

Die größte Bedrohung für Nashörner weltweit sind Wilderer. Die verkaufen das Horn der Tiere in asiatische Länder, wo es als Heil- und Potenzmittel angesehen wird.