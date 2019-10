Die Behörden in Indien haben einen der meistgesuchten Wilderer festgenommen. Er soll hunderte Tiere getötet und zum Teil ihre Geschlechtsteile gegessen haben.

Die Polizei in Neu Delhi sagt, dass er zu einer Gemeinschaft gehört, die zum Beispiel daran glaubt, dass die Penisse von Lippenbären Heilkräfte haben. Sie sollen bei Impotenz helfen.

Seit 2013 hatte eine Spezialeinheit der Wildtierbehörde nach dem Wilderer gesucht. Am Samstag konnte sie ihn festnehmen. Der Mann hat nach Behördenangaben gestanden, dass er mehrere Lippenbären und Tiger und hunderte Wildscheine und Pfauen getötet hat. Ihre Kadaver und Organe soll er zum Teil an reiche Geschäftleute in ganz Indien verkauft haben.

Indien hat 2010 zusammen mit zwölf anderen Ländern erklärt, besonders Tiger im Land besser schützen zu wollen. Etwas weniger als 3.000 Tiger leben noch in Indien. Das sind drei Viertel der Weltpopulation. Wilderer, Schmuggler und gerodete Wälder sorgen dafür, dass ihre Zahl immer kleiner wird.