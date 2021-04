Weil in Indien die Corona-Infektionszahlen stark ansteigen, ist es verboten, das Medikament Remdesivir zu exportieren.

Das hat das indische Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Der Grund sei die erhöhte Nachfrage in Indien. Das antivirale Medikament wurde ursprünglich entwickelt, um Ebola-Erkrankte zu behandeln. Es war in der Corona-Krise eines der ersten vielversprechenden Medikamente. Die Weltgesundheitsorganisation rät inzwischen allerdings davon ab, es für Covid-19-Patientinnen und Patienten einzusetzen. Nach ihren Angaben hat eine Studie gezeigt, dass das Medikament nur einen geringen oder keinen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der Erkrankten hat.

In Indien wird Remdesivir immer noch bei schwer kranken Corona-Patientinnen und Patienten eingesetzt. Das Land ist mit mehr als 13 Millionen offiziellen Infektionsfällen - in absoluten Zahlen - der am drittstärksten betroffene Staat weltweit hinter den USA und Brasilien.