Indien steht an zweiter Stelle beim weltweiten Gold-Konsum. In den bereits existierenden Goldminen werden jährlich zwei bis drei Tonnen abgebaut. Das reicht aber kaum aus, um die Nachfrage im Land zu stillen: Die lag in jüngster Vergangenheit bei rund 840 Tonnen im Jahr. Deshalb wird auch viel importiert: Gold war nach Rohöl der am häufigsten importierte Rohstoff in Indien.

Das Gold wird in Indien vor allem für Schmuck verwendet, als Opfer für die Götter und für aufwendige Hochzeitszeremonien.