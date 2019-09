Die Piloten bemerkten die Insekten auf der Cockpitscheibe, als die Maschine gerade Richtung Startbahn in Kolkata rollte. Nach Angaben der Fluggesellschaft Air India stoppten die Piloten das Flugzeug mit rund 140 Menschen an Bord. So wollten sie verhindern, dass die Bienen durch den Motor in die Maschine gelangten oder das Flugzeug beschädigten.

Das indische Bodenpersonal versuchte, die Insekten zu verscheuchen. Das gelang einem Bericht des Fernsehsenders NDTV zufolge aber erst mit dem Wasserstrahl eines herbeigerufenen Löschfahrzeug.

Kling ein bisschen, wie ein Vorfall in Deutschland. In Schermbeck in NRW haben Hornissen heute in einem Rettungswagen für Probleme gesorgt. Sie waren laut Polizei in das Fahrzeug geflogen und verhinderten so, dass ein Patient abtransportiert werden werden konnte. Ein zweiter Rettungswagen musste gerufen werden. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend darum, die Hornissen aus dem ersten Fahrzeug zu entfernen.