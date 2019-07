Viele Frauen können und dürfen in dieser Zeit oft nicht am sozialen Leben teilnehmen, manchmal bekommen sie deswegen keinen Job. Wie die BBC und mehrere indische Medien berichten, hat das nun teilweise dramatische Folgen: Einige junge Frauen lassen sich inzwischen die Gebärmutter entfernen. So soll es in einzelnen Dörfern im Bundesstaat Maharashtra kaum noch Frauen mit Gebärmutter geben. Viele der Frauen dort arbeiten als Erntehelferinnen auf Zuckerrohrplantagen. Wer dort einen Tag fehlt, muss Strafe bezahlen.

Oft werden die Frauen nicht über die möglichen Folgen einer Gebärmutterentfernung informiert. Eine solche OP wirkt sich extrem auf den Hormonhaushalt aus.

Die Gebärmutterentfernung ist nicht die einzige problematische Folge, die der tabuisierte Umgang mit der Periode nach sich zieht. Laut BBC sollen im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu Arbeiterinnen in der Textilindustrie Medikamente erhalten haben, um Menstruationsbeschwerden zu unterdrücken. Nach eigenen Angaben wurde ihnen nichts über mögliche Nebenwirkungen gesagt. Das ergab eine Umfrage der Thomson Reuters Foundation.

Inzwischen haben die Berichte die indische Politik auf den Plan gerufen.