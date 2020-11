Wer in Indien WhatsApp benutzt, kann damit in Zukunft auch Geld verschicken.

Der Messengerdienst berichtet, dass ein beliebtes Echtzeitbezahlsystem einer Koalition indischer Banken in die App eingebunden wurde. WhatsApp ist in Indien sehr beliebt und hat mehr als 400 Millionen Nutzende. Das könnte beim Etablieren der neuen Bezahlfunktion helfen - auch wenn es in Indien schon etliche andere Bezahlapps gibt.

Die indische Regierung schätzt unter Berufung auf Daten der Bank Credit Suisse, dass in Indien der Markt des mobilen Bezahlens bis 2023 auf 190 Milliarden Dollar wachsen könnte. Denn aktuell nutzt erst etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung das Netz.