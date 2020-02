In Indien haben die Behörden eine Gesichtserkennungs-App genutzt, um vermisste Kinder wieder zurück zu ihren Familien zu bringen.

In der App werden Fotos, die Eltern den Behörden geben, mit Fotos abgeglichen, die Kinderheime machen. Den Behörden zufolge erkennt die App Übereinstimmungen, auch wenn die Kinderfotos der Eltern schon älter sind. Auch über Namen kann gesucht werden - und zwar nicht mit der geschriebenen Version, in der sich oft Fehler einschleichen, sondern in der gesprochenen Version. Die Behörden sagen, dass sie mehr als 3000 Fotos und Namens-Aufnahmen bearbeitet haben und die Hälfte der vermissten Kinder wieder zu ihren Familien zurückbringen konnten.

In Indien verschwinden jedes Jahr zehntausende Kinder. Viele werden von Menschenhändlern entführt, um in Fabriken oder Restaurants zu arbeiten oder um zu betteln. Sie zu finden ist oft schwer, bei Behörden verschiedener Regionen nicht immer zusammenarbeiten.

An der Gesichtserkennung gibt es auch Kritik. Datenschützende befürchten, dass die Technik von den indischen Behörden auch zur Überwachung genutzt wird.