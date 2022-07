In Indien will die Regierung die Armee jünger machen.

Für viele bedeutet das aber eine unsicherere Zukunft, denn ein wichtiger Arbeitgeber fällt damit aus. Statt für 17 Jahre werden junge Leute in Zukunft nur noch für vier Jahre als Soldatinnen und Soldaten beschäftigt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das für viele zu wenig ist. Sie versuchen stattdessen in anderen Bereichen einen Job zu bekommen. Doch auch das ist nicht einfach. Expertinnen und Experten sagen, dass mit der Umstrukturierung der Armee eine sichere und langfristige Möglichkeit für viele wegfällt, sich aus Armut zu befreien.

Sorge von Pakistan und China

Indien sieht sich mehr und mehr von seinen Nachbarn Pakistan und China bedroht und will deshalb seine Armee neu aufstellen. Das Durchschnittsalter der Soldaten soll von 33 auf 26 Jahre gedrückt werden. Beobachtende gehen davon aus, dass die Armee so auch weniger Pensionen zahlt und damit mehr Geld für modernere Waffen zur Verfügung hat.

Demos gegen die Umstrukturierung

In den letzten Wochen sind viele Menschen in Indien auf die Straße gegangen: wegen der Umstrukturierungen beim Militär und weil es die Regierung gleichzeitig nicht schafft, genügend Jobs in anderen Bereichen zu schaffen. Premierminister Narendra Modi hatte das bei seinem Amtsantritt vor acht Jahren versprochen, aber bis jetzt nicht umgesetzt.