In Indien ist mehreren Gefängnis-Insassen die Flucht gelungen - durch Pfeffer, Salz und Chili.

Wie die Zeitung India Today berichtet, haben sieben Häftlinge Wächter mit den Gewürzen beworfen. Nach Angaben der Polizei hatten die Häftlinge Pfeffer, Salz und Chili offenbar von ihren Essensrationen gesammelt und in der gemeinsamen Zelle gelagert. Als die Wächter wieder ein Abendessen in die Zelle bringen wollten, wurden sie durch die Attacke so sehr in den Augen verletzt, dass die Häftlinge fliehen konnten.

Zur Zeit läuft die Fahndung laut Polizei. Die glaubt aber, bald erfolgreich zu sein. Denn im betroffenen Bundesstaat Arunachal Pradesh im Nordosten herrscht ein Lockdown zwischen 15 Uhr am Nachmittag und 5 Uhr morgens, was ihnen die Flucht erschweren könnte.