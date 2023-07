Der Hollywood-Film Oppenheimer ist weltweit erfolgreich gestartet.

Bei der indischen Regierung kommt der Film allerdings gar nicht gut an. Grund ist ein Zitat aus einer religiösen Schrift des Hinduismus während einer Sex-Szene. Das indische Informationsministerium hat einen Brief an Regisseur Christopher Nolan veröffentlicht - darin ist die Rede von einem "Angriff auf die Hindu-Gemeinde".

Die Forderung: Die Szene soll entfernt werden. Sie zeigt, wie Oppenheimers Geliebte den US-Physiker und Vater der Atombombe bittet, etwas aus der Bhagavad Gita, einem Gedicht vorzulesen, das zu den zentralen Schriften des Hinduismus gehört. Das Zitat lautet: "Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten".

In Online-Netzwerken haben sich Aufrufe verbreitet - unter dem Motto #BoycottOppenheimer und #RespectHinduCulture. Eine rechtsgerichtete Hindu-Organisation forderte den Regisseur Nolan auf, sich bei den Hindus zu entschuldigen.