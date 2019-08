Die Regierung des Bundesstaates Assam hat ein umstrittenes Staatsbürgerregister veröffentlicht, in dem die Namen von rund 1,9 Millionen Bewohnern fehlen. Die meisten von ihnen sind Muslime, die Anfang der 1970er Jahre vor dem Unabhängigkeitskrieg in Bangladesch nach Indien geflohen sind. Die Regierung von Assam hat aber nur Menschen in das Bürgerregister aufgenommen, die nachweislich vor 1971, also vor Beginn des Krieges, nach Indien gekommen sind.

Den anderen droht nun die Unterbringung in Aufnahmelagern, die Abschiebung ins benachbarte Bangladesch oder die Staatenlosigkeit. Bangladesch erkennt diese Menschen nicht als eigene Bürger an. Kritiker werfen der indischen Regierungspartei BJP vor, die Maßnahme sei einseitig gegen Muslime gerichtet. Die hindu-nationalistische BJP regiert sowohl Indien als auch Assam.