In Indien gibt es gut 100 Millionen Menschen, die zu den Ureinwohnern gehören - einer der ärmsten Bevölkerungsgruppen des Landes.

Nach einer Gerichtsentscheidung könnten jetzt einige von ihnen aus ihrer Heimat vertrieben werden. Der Oberste Gerichtshof Indiens hat unter Verweis auf den Naturschutz die Umsiedlung von Millionen Menschen angeordnet. Sie müssten ihre Siedlungsgebiete in Wäldern verlassen. Die Times of India berichtet, dass es um indigene Völker in 16 Bundesstaaten geht, nach Angaben des Hilfswerks Survival International betrifft die Entscheidung mehr als acht Millionen Menschen.

Indische Naturschutzverbände hatten vor Gericht beantragt, das Forstgesetz für ungültig zu erklären. Es garantierte den Menschen, die in den Wäldern leben, ein Recht auf ihr angestammtes Land.