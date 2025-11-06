Mit mehr als 400 indigenen Sprachen und vielen Dialekten ist Indien eines der sprachlich vielfältigsten Länder der Welt.

Künstliche Intelligenz soll jetzt dabei helfen, diese Vielfalt lebendig zu erhalten. Indien hat die KI-Übersetzungsplattform "Adi Vaani" für indigene Sprachen eingeführt. Das Sanskrit-Wort bedeutet in etwa "Originalstimme". Die App soll benachteiligten Gruppen in ihren Sprachen den Zugang zu Online-Informationen und staatlichen Diensten ermöglichen - und gleichzeitig vom Aussterben bedrohte Sprachen retten.

Seit 1961 sind in Indien schon etwa 250 Sprachen verloren gegangen. Fachleute befürchten, dass innerhalb der nächsten Jahrzehnte bis zu 400 weitere Sprachen verschwinden könnten. Die meisten werden von indigenen Gruppen und teilweise von weniger als 5.000 Menschen gesprochen.

Ähnliche Tools wie in Indien gibt es auch in anderen Ländern - zum Beispiel nutzt in Neuseeland die gemeinnützige Medienorganisation "Te Hiku Media" KI-Tools zur Transkription von "Te Reo Maori", der indigenen Sprache des Landes. In Indonesien wurde das KI-Modell "Komodo 7B" auf Bahasa Indonesia und mehreren regionalen Sprachen wie Javanisch, Balinesisch und Sundanesisch trainiert.