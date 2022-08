In Indien haben noch immer viele Menschen in den Dörfern keinen Anschluss an die Wasserleitung - aber das ändert sich gerade.

Bevor die indische Regierung das Problem vor zwei Jahren auf die Tagesordnung setzte, hatten gerade mal 16 Prozent aller Haushalte auf dem Land einen Wasseranschluss. Inzwischen sind es mehr als 52 Prozent, und bis 2024 sollen es alle sein. In zwei Jahren sollen das Problem gelöst sein Das ist das Versprechen von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi. Allerdings kommen nicht alle indischen Bundesstaaten mit dem Ausbau gleich schnell voran. Wenn es keinen Wasseranschluss im Haus gibt, ist das Wasserholen in der Regel Frauensache - und ein anstrengender und zeitaufwändiger Job. Nach Angaben von Unicef sind die indischen Frauen bis zu sechs Stunden am Tag damit beschäftigt.