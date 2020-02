Es entschied nach einem Bericht des indischen Fernsehens, dass Soldatinnen auch in Kampfeinheiten dienen dürfen. Die Obersten Richter wiesen den Einwand der Regierung zurück, die Streitkräfte seien noch nicht bereit für so einen Einsatz und gerade Offiziere in ländlichen Gebieten würden Frauen in dieser Rolle nicht akzeptieren.

Laut Gericht ist diese Ansicht diskriminierend und beruht auf Vorurteilen. Außerdem stärkten die Richter die Stellung von indischen Frauen in befehlshabenden Positionen. Männliche und weibliche Offiziere sollen in Zukunft gleichbehandelt werden, was Beförderung, Rang, Bezahlung und Pensions-Ansprüche angeht.

Das Urteil muss innerhalb von drei Monaten umgesetzt werden. Bis 1992 durften Frauen im indischen Militär nur Hilfsdienste leisten. Inzwischen stehen ihnen alle Laufbahnen offen. Von Kampfeinsätzen waren Frauen bisher aber ausgeschlossen. 2014 lag der Frauenanteil beim Heer bei drei Prozent, bei der Marine bei 2,8 und der Luftwaffe bei 8,5 Prozent.