Indien will seine Bevölkerung künftig stärker überwachen - und zwar per Gesichtserkennung an Bahnhöfen.

Das berichtet die Thomson Reuters Foundation. Sie zitiert einen hochrangigen Bahnbeamten, der sagt, dass es bis Ende 2020 an den meisten größeren Bahnhöfen in Indien Gesichtserkennung geben soll. Die Überwachung wird gerade in Bangalore getestet. Dort werden jeden Tag etwa eine halbe Million Gesichter gescannt und von selbstlernenden Computerprogrammen mit Polizei-Datenbanken abgeglichen.

Indien will so unter anderem gegen Menschenhändler vorgehen. Datenschützerinnen und Datenschützer kritisieren die Überwachung und sagen, dass sie ein großer Eingriff in die Privatsphäre sei.