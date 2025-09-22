In Indien wird das Einkaufen heute deutlich günstiger.

Bei Grundnahrungsmitteln wie Milch und Brot fallen die Steuern weg - auch bei Krankenversicherungen und vielen Medikamenten. Bei Seife, Shampoo, kleinen Autos und Klimaanlagen sinken die Steuern deutlich. Außerdem sinkt die Einkommenssteuer.

Indiens Regierung will damit zum einen das komplizierte Steuersystem vereinfachen und zum anderen, dass die Menschen sich mehr leisten können. Die Hoffnung dabei: Es wird insgesamt mehr gekauft und dadurch wächst die indische Wirtschaftsleistung. Seit die USA Indien mit Zöllen von 50 Prozent belegt hat, hat das Wirtschaftswachstum nämlich eine Delle bekommen.

Der indische Staat verzichtet durch die Steuersenkungen auf Milliarden. Auch ein mögliches Wirtschaftswachstum wird diese fehlenden Einnahmen wahrscheinlich nicht ausgleichen.