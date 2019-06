Mit diesem Ansatz will eine Schule im Nordosten von Indien dafür sorgen, dass Plastikmüll nicht einfach weggeschmissen oder privat verbrannt wird. Das Newsportal phys.org berichtet, dass die 110 Schülerinnen und Schüler jede Woche bis zu 20 Plastikartikel mitbringen müssen - entweder direkt von zu Hause oder aus der Umgebung. Damit sollen vor allem die Eltern erreicht werden. Denn die haben bis jetzt wenig getan, um Plastikmüll zu vermeiden. Auf einen Aufruf, sich an einem Recycling-Programm zu beteiligen, haben sie nicht reagiert. Deshalb will die Schule mit der Aktion dafür sorgen, dass das Bewusstsein für das Problem geschärft wird. Außerdem müssen die Eltern versichern, dass sie keine Kunststoffe verbrennen.

Plastikmüll ist in Indien ein Riesenproblem. Die Regierung hat in den letzten Jahren zwar mehrere Gesetze erlassen, die an der Situation was ändern sollen. Kritiker sagen aber, dass die Schlupflöcher zu groß sind und sich deshalb nichts ändern kann.