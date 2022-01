Mit Yoga gegen Corona-Langeweile.

Das soll es in der indischen Hauptstadt Delhi jetzt geben. Der Regierungschef hat ein spezielles Yoga-Programm angekündigt - für Menschen, die Zuhause in Isolation oder Quarantäne sitzen.

Das Programm findet online statt. Die Regierung hat dafür nach eigenen Angaben 40.000 Yoga-Lehrerinnen und Lehrer eingestellt - sie sollen pro Tag 8 Stunden lang Yoga anbieten. Die Menschen in Corona-Quarantäne können sich dafür online registrieren.

Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal hat die Entscheidung damit begründet, dass Yoga und Pranayama - also Atemübungen - gut für die generelle Gesundheit sind. Auch der indische Premierminister Narendra Modi hatte Yoga im Laufe der Pandemie schon mehrmals als zusätzliches "Schutzschild" gegen Corona gelobt.

Die Infektionszahlen in Indien steigen seit einiger Zeit wieder schnell. Bis jetzt wurden in dem Land mehr als 35 Millionen Corona-Fälle und rund 484.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Studien gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. In Indien leben rund 1,3 Milliarden Menschen. Das Land hat gerade mit den Booster-Impfungen begonnen.