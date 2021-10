In Metropolen weltweit ist der Straßenverkehr oft besonders laut - in Indien zum Beispiel. Dort hat der Verkehrsminister jetzt einen Plan, was man dagegen tun könnte.

Er will das Geräusch von Autohupen ersetzen - durch Musikinstrumente. Dabei sollen Autos so umgerüstet werden, dass sie klingen wie eine Flöte, Geige oder Mundharmonika, wenn man hupt. Das größte Stau-Orchester der Welt? So könnte der Verkehrslärm zumindest etwas angenehmer werden. Und der Verkehrsminister geht noch einen Schritt weiter: Auch Sirenen von Krankenwagen oder Polizeifahrzeugen könnten bald durch ruhigere Melodien ersetzt werden - zumindest wenn es nach ihm geht. Ob seine Ideen überhaupt umzusetzen sind, bleibt erst mal fraglich. In Indien befinden sich die lautesten Städte der Welt. Im Verkehrschaos aus Rikschas, Bussen, Taxis und Motorrädern wird gerne die Hupe benutzt - nicht nur als Warnsignal, oft auch aus anderen Gründen.